В Германии началась забастовка работников Lufthansa

Наземный персонал немецкой авиакомпании Lufthansa утром в среду начал предупредительную забастовку, которая должна продлиться 27 часов.

Стачка стартовала в 4.00 по местному времени в аэропортах Берлина, Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Гамбурга и Дюссельдорфа, пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

Сообщается, что авиакомпания отметила до 90% из запланированных 1 тыс. рейсов, что затронет более 100 тыс. пассажиров.

Немецкий профсоюз Verdi, организовавший забастовку, требует повышения зарплат 25 тыс. работникам аэропортов на 12,5%, при этом минимальная оплата труда для них должна составлять не менее 500 евро в месяц. Также от авиакомпании требуют разовых премий в размере 3 тыс. евро, называя это компенсацией инфляции.