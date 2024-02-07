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Минфин России намерен обязать банки отчитываться об операциях с бриллиантами

Министерство финансов России подготовило проект постановления, согласно которому с сентября 2024 года банки будут обязаны вносить все данные о поступлении и продаже бриллиантов в госсистему в сфере контроля за оборотом драгоценностей (ГИИС ДМДК).

Минфин намерен обязать банки отчитываться об операциях с бриллиантами
© РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Уточняется, что этот шаг Минфин обосновал необходимостью повышения прозрачности и эффективности контроля за оборотом драгоценностей, а также защитой интересов приобретателей драгоценных камней.

В ведомстве рассказали изданию, что соответствующий шаг связан с увеличением числа операций с бриллиантами после отмены НДС на их покупку физическими лицами в банках.

Ранее правительство России подготовило проект постановления с предложением обязать банки проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации.

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