IT-гигант прекратит доступ к облачным услугам для россиян

Немецкий IT-гигант SAP предупредил, что с 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным услугам для граждан России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма производителя к клиентам дочернего предприятия САП СНГ.

В документе немецкая компания просит пользователей до этой даты выгрузить данные из облака SAP, чтобы избежать их потери. Кроме того, в письме говорится о готовности IT-гиганта «без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги».

Отмечается, что эта мера стала последним этапом ухода немецкой компании из России. В то же время ряд крупных российских компаний по-прежнему продолжают пользоваться ее продуктами и услугами. До решения о сворачивании своей деятельности в РФ у SAP было в общей сложности около 1,5 тысячи клиентов из России.