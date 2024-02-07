Российские банки столкнулись с дефицитом юаней

В России вновь сложился дефицит юаней. Во вторник, 6 февраля, ставка однодневного юаневого свопа составила 5,3% годовых, что почти на 0,5 процентного пункта (п. п.) выше значений 5 февраля и более чем на 4 п. п. выше значений начала года (1%), пишет газета «Коммерсант». В этом году ставка поднималась выше лишь в двух случаях — 31 января (8,6% годовых) и 22 января (6,6% годовых).

Центробанк в таких случаях традиционно увеличивает объем сделок валютного свопа — 5 февраля он превысил 4,2 млрд юаней (или около 53 млрд рублей). С начала года ЦБ провел таких операций на 35,7 млрд юаней (443 млрд руб.), за весь прошлый год их объем составил всего 60 млрд юаней (728 млрд руб.).

Спрос на валюту прямо коррелирует с популярностью кредитования и расчетов в юанях, считают опрошенные изданием участники рынка.

Дефицит юаневой ликвидности уже наблюдался в России несколько раз. Впервые — в конце декабря 2022 года. Эксперты связывали это с крупной сделкой или платежом, которые могли привести к заметному оттоку китайской валюты из отдельных банков. Тогда Банк России запустил валютный своп по паре «юань — рубль» сроком на один день (overnight). Как объяснял регулятор, этот механизм «призван ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов», то есть решать проблему валютного дефицита.