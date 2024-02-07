Когда и почему крупнейший банк Китая остановил расчеты с РФ

Китайское финучреждение Chouzhou Commercial Bank, прекратившее расчеты с РФ из-за китайского Нового года, сначала уведомило об остановке платежей по списку товаров, запрещенных санкциями ЕС. Однако позже банк полностью прекратил расчеты вне зависимости от валюты и продукции.

«Предприниматель из Ижевска, закупающий в Китае оборудование для станков, рассказал, что изначально, в декабре, в Chouzhou его уведомили об остановке платежей по определенному списку товаров, ввоз которых в Россию запрещен западными санкциями», — передают «Ведомости».

Уточняется, что позже в банке сообщили, что полностью останавливают расчеты с Россией вне зависимости от товаров или валюты платежа.