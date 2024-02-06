Названа сумма компенсаций, выплаченных Wildberries после пожара в Шушарах

Компания Wildberries выплатила три компенсации продавцам после пожара на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом. Общая сумма выплат составила 3 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В пресс-службе отметили, что первые транши были перечислены продавцам 15 и 29 января, они уже доступны. Средства из третьего транша будут доступны понесшим ущерб с 19 февраля.

Расчеты компенсаций выполняются на основе данных в системе компании, поэтому продавцам не требуется собирать и подавать какие-либо документы.

Вместе с тем, если у пострадавших возникнут какие-либо вопросы, то каждый случай будет рассмотрен индивидуально, уточнили в Wildberries.

Напомним, что возгорание на гигантском складе началось 13 января, окончательно его удалось потушить 14 января. Общая сумма ущерба составила порядка 10-11 млрд рублей.