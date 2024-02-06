На Украине заявили о конфискации активов российского бизнесмена

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины удовлетворил иск Минюста о конфискации украинских активов, которые, как утверждается, принадлежат российскому бизнесмену, владельцу Независимой нефтегазовой компании Эдуарду Худайнатову.

"По материалам Службы безопасности Украины ВАКС удовлетворил иск Минюста о национализации украинских активов подсанкционного олигарха из РФ Эдуарда Худайнатова. В доход Украины взыскано 100% его доли в уставном капитале ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина", что оценивается почти в 0,5 млрд гривен ($13,3 млн - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

Спецслужба утверждает, что российский бизнесмен якобы контролировал украинского нефтетрейдера "через ряд офшорных компаний и подконтрольных лиц". Ведомство указывает также, что в отношении Худайнатова проводится расследование в рамках уголовного дела по статье о финансировании действий, совершенных с целью изменения границ Украины.

5 октября 2023 года Министерство юстиции Украины подало в ВАКС иск о применении санкций по отношению к Худайнатову. В ведомстве утверждают, что предприятия бизнесмена снабжают горючим государственный оборонный комплекс РФ и уплачивают налоги и сборы в российский госбюджет в крупных размерах. Подобное трактуют в Киеве как "содействие вооруженной агрессии на Украине".

После начала российской специальной военной операции на Украине власти страны начали вводить санкции против физических и юридических лиц из РФ, Белоруссии и других государств, которые, по их мнению, представляют угрозу национальной безопасности Украины. 10 марта 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, а утверждает президент.