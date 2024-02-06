Эксперт сообщил о дефиците IT-специалистов в России

В России уже длительное время наблюдается нехватка IT-специалистов, в то время как спрос на них продолжает увеличиваться. Генеральный директор компании HTML-Academy Александр Першин объяснил причины этой сложившейся ситуации и обсудил возможные пути ее разрешения в ближайшем будущем.

— Крупные компании начали активно наращивать свои IT-подразделения, которые либо развивают существующие продукты, либо занимаются импортозамещением. Кроме того, активно растет сегмент рынка заказной разработки, замещающей импортные решения. В прошлом году был интересный эффект — за границу ушли множество аутсорсеров, традиционно работавших на Запад, и в России осталось много средних и старших специалистов из этих компаний, которые отказались уезжать. Они временно охладили рынок, — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Крупные компании активно расширяют свои IT-подразделения для развития продуктов и импортозамещения. Также наблюдается рост сегмента заказной разработки, замещающей импортные решения. В прошлом году многие аутсорсеры ушли за границу, что временно охладило рынок в России. Однако компании начали впитывать ушедших сотрудников из аутсорсеров, что привело к нехватке специалистов.

Остановка найма новичков в 2022-2023 годах усугубила ситуацию. Перспективы на ближайшее время указывают на продолжение дефицита специалистов. Изменение ситуации возможно только при выделении бюджетов на привлечение и обучение новых специалистов.