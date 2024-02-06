Роснано начало банкротство разработчика гибкой электроники «Пластик Лоджик»

"Инициирование процедуры банкротства ООО "Пластик Лоджик" связано с завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведенной командой Роснано для возврата первоначальных инвестиций. Мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом, и обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств. Материалы о ходе реализации проекта дополнительно переданы в правоохранительные органы в рамках ст. 144 УПК РФ", - говорится в заявлении Роснано.