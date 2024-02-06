Работодатели стали чаще требовать от россиян навыки владения ИИ

В сравнении с прошлым годом в 2023 году компании стали в 7,8 раза чаще указывать в вакансиях владение искусственным интеллектом. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования, проведенного аналитиками сервиса «Авито Работа».

Зарплаты в таких объявлениях выросли на 53% и достигли значения 74 140 руб. Чаще всего специалистов, работающих с ИИ, ищут в сферах IT, образования и науки, маркетинга, рекламы и PR.

Аналогичным образом интерес соискателей к вакансиям с искусственным интеллектом в 2023 году вырос на 63% в сравнении с 2022 годом.

В дополнение эксперты провели опрос и узнали, что больше трети (39%) работающей и/или подрабатывающей молодежи используют технологии ИИ в своей деятельности. Почти столько же (38%) планируют начать применение ИИ в работе.