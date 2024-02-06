Сеть магазинов Kari подала в суд на ФАС из-за рекламы Zenden

Российский бренд Kari решил обратиться в арбитражный суд Москвы из-за несогласия с действиями Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Компания подала заявление о признании их незаконными, сообщает РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Речь идет об отказе ФАС возбудить дело в отношении ООО «Дом одежды» (через данную фирму ведет деятельность обувная сеть Zenden) о нарушении антимонопольного законодательства, следует из карточки дела.

Уточняется, что исковое заявление приняли к производству в конце прошлого года.

Судебным разбирательствам предшествовала контекстная реклама Zenden, говорится в публикации. По словам директора юридического департамента Kari Дмитрия Андреева, при размещении ее в поисковой системе «Яндекс» сеть использовала в качестве ключевого слово «kari», права на использование которого принадлежат ООО «Кари», зарегистрировавшему его в качестве товарного знака.

Он отметил, что при запросе в поисковой строке «Яндекса» слова «kari» первым результатом был Zenden.

Среди претензий сети — введение в заблуждение потребителей и получение Zenden преимуществ в предпринимательской деятельности.