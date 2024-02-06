Доля предприятий, освоивших параллельный импорт, остается небольшой

Доля малых и средних предприятий (МСП) в России, освоивших параллельный импорт, составляет 14%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на НАФИ и «ПСБ Аналитики».

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Среди главных направлений развития для небольших компаний в 2023 году — расширение базы поставщиков товаров и услуг (39%) и открытие новых направлений бизнеса (29%), говорится в публикации.

По словам гендиректора «Корпорации МСП» Александра Исаевича, малый бизнес заинтересован, скорее, в покупке товара внутри страны или в его производстве, чем в поиске за рубежом посредников, у которых можно приобрести нужную продукцию и не вызвать подозрений производителя.

Собеседник обратил внимание на то, что некоторые МСП ищут аналоги в КНР. При этом, как отмечается, основная масса развивает свои мощности внутри России.

В Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ отметили, что параллельный импорт пользуется низким спросом у МСП из-за необходимости постпродажного обслуживания сложных продуктов и высоких рисков. Там указали на частое обновление перечня разрешенных к ввозу товаров.

В FinExpertiza не исключают значительного сокращения параллельного импорта через некоторое время. Такой расклад событий ожидается при его полном замещении внутренним производством.