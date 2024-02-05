Wildberries до конца зимы намерен расплатиться с пострадавшими от пожара продавцами

"Всем поставщикам, чьи товары пострадали, будет выплачена компенсация. На текущий момент все продавцы уже получили частичные выплаты - их сумма предварительная, размер компенсаций еще будет уточняться. Финальная сумма выплаты каждому селлеру будет рассчитана до конца февраля", - сообщили ТАСС.