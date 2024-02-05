Аналитики "Хабр Карьеры" поставили высшую оценку Альфа-Банку по 12 критериям

Альфа-Банк занял первое место в рейтинге лучших работодателей в сфере информационных технологий среди крупных компаний по итогам 2023 года по версии карьерного сервиса для IТ-специалистов "Хабр Карьера". Об этом сообщается на сайте сервиса. Оценки своим прошлым и текущим работодателям выставляют сами IT-специалисты. Отмечается, что сотрудники Альфа-Банка выделили технологичность, интересные задачи, хорошую зарплату, комфортные условия труда и отношения с коллегами, возможности для карьерного роста, а также оценили подход в бизнес-решениях: "Компания делает мир лучше". В Альфа-Банке подчеркнули, что компания развивает профессиональное IT-комьюнити - запускает бесплатные обучающие курсы, растит своих специалистов внутри, открывает цифровые кафедры в ведущих вузах страны - Высшей школе экономики, Финансовом университете. Кроме того, банк работает с молодежью по программе финтех-магистратуры в Московском физико-техническом институте (МФТИ).