Российский банк отсудил у Euroclear миллионы долларов

С бельгийского Euroclear Bank взыскали свыше 11,4 млн долларов (более 1 млрд рублей по текущему курсу). Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на резолютивную часть решения арбитражного суда Москвы.

© Wikipedia Commons

Напомним, что Euroclear Bank является крупным европейским депозитарием.

Иск в суд ранее подал екатеринбургский банк «Синара», говорится в публикации. Основания исковых требований в материалах суда пока не приведены. Подчеркивается, что исковые требования были удовлетворены судом первой инстанции в полном объеме.

Также подчеркивается, что суд решил отклонить ходатайство ответчика о прекращении производства по делу.

Это не первый иск к Euroclear Bank со стороны банковской сферы. В последнее время иски к Euroclear Bank в российские суды предъявили многие российские банки, компании и физлица. Это связано с заморозкой данным бельгийским банком ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам.