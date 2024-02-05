Классифайд запустил в России встроенный финтех-сервис для оплаты
Авито запустил в России встроенный финтех-сервис для оплаты «Кошелек». Функционал доступен в тестовом режиме для оплаты заказов доставки. Позже клиенты смогут оплачивать покупки во всех категориях.
«Мы считаем, что у каждого пользователя должны быть простые в использовании и, при этом, безопасные сервисы, позволяющие совершать сделки, не покидая периметр платформы. Развивая платформу, мы всегда опираемся на потребности пользователей, поэтому планируем расширять возможности кошелька и добавлять новый функционал, исходя из приоритетов наших клиентов», — сказал руководитель финтех-продуктов Авито Александр Капустин.
При оформлении заказа платформа предложит выбрать кошелек среди других платежных способов (СБП, банковская карта) и создать баланс для покупок. После создания кошелька в аккаунте включается обязательная двухфакторная аутентификация.
Открытие кошелька доступно только частным пользователям. Функционал работает в тестовом режиме, поэтому может не сразу появиться в профиле пользователя. При этом у учетной записи может быть только один кошелек. Максимальная сумма пополнения пока составляет 15 тысяч рублей.