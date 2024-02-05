Кабмин выступил против налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний

Правительство РФ не поддержало законопроект справороссов, которым предлагалось с 2024 года включить нефтегазовые и угольные компании в перечень плательщиков налога на сверхприбыль. Проект заключения кабмина есть в распоряжении ТАСС.

"Следует отметить, что в отношении данных организаций уже были приняты меры по изъятию дополнительных доходов через увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в проекте заключения правительства.

Законопроект разработали депутаты фракции "Справедливая России - За правду" в Госдуме во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

По данным Минфина, налоги на добычу и экспорт нефти и газового конденсата (НДПИ, экспортная пошлина и НДД) принесли бюджету в 2023 году 770,8 млрд рублей, что в 1,88 раза больше, чем годом ранее. При этом НДПИ и экспортная пошлина на газ выросли в 1,5 раза: в январе 2024 года они составили 173,3 млрд рублей против 115,5 млрд рублей годом ранее.

Налог на сверхприбыль

Для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей, был введен так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом его сумму можно было снизить вдвое, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Поступления от налога планировались в объеме 300 млрд рублей, они имеют разовый характер.