В Кремле оценили сделку по продаже "Яндекса"
Важно, чтобы "Яндекс" продолжал работу в России, в Кремле приветствуют достигнутую договоренность о продаже компании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что нидерландская Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы "Яндекс".
"Конечно же, "Яндекс" - это один из национальных чемпионов экономики в своей области, области высоких технологий, и одна из крупнейших компаний. Для нас важно продолжение работы этой компании именно у нас в стране", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что "Яндекс" дает работу многим талантливым людям, молодежь ищет работу именно там.
"Вот поэтому, конечно, для нас важно, чтобы компания продолжала свою работу в этой сфере. В этой связи можно приветствовать договоренность о продаже, которой достигли акционеры. Все-таки главным владельцем останется российский менеджмент компании. Это тоже важно, все остальное является исключительно корпоративным вопросами, результатом переговоров", - добавил представитель Кремля.