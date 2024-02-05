Производители предупредили о подорожании горького шоколада в России

В январе стоимость какао-бобов на биржах достигла исторического максимума. По сравнению с началом 2023 года фьючерсы подорожали на 60-70%. Об этом сообщает «Лента.ру».

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Рекордный рост цен на какао-бобы на мировых биржах грозит дефицитом горького шоколада в России. Производители предупреждают о возможном повышении цен на шоколадные изделия на 60-70%. Это связано с резким удорожанием сырья из-за неурожая в странах Африки на фоне изменения климата, пишет издание.

Крупнейший поставщик шоколада Barry Callebaut уже заявил о повышении цен на 20% с начала года. Производители в России также предупреждают о возможном удорожании шоколада на 60-70%. Особенно сильно вырастут цены на горький шоколад, где доля какао высока.

Чтобы сохранить прибыль, производители могут экономить на качестве, заменяя какао-масло более дешевыми жирами. Также возможно снижение процента содержания какао в шоколаде, отмечает агентство.

Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов не исключил, что из-за резкого роста цен потребители могут сократить покупки шоколада. В результате его производство в России может серьезно упасть в ближайшие годы.