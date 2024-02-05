«Делимобиль» объявил об увеличении размера IPO

"Делимобиль" фиксирует высокий интерес в ходе сбора заявок в рамках IPO со стороны широкого круга институциональных инвесторов. В условиях повышенного спроса компания приняла решение об увеличении размера предложения до 4,2 млрд рублей, включая акции, составляющие объем возможной стабилизации в размере до 15% размера предложения", - говорится в сообщении.