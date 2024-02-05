Компания BYD показала новый китайский гибридный седан Seal 06

<p><strong>BYD,</strong> ведущий автопроизводитель из Китая, недавно обнародовал подробности о своем последнем продукте в линии гибридных автомобилей — седане <strong>Seal 06. </strong>Эта новинка стала дополнением к революционной серии <strong>Seal,</strong> входящей в широкий спектр серии <strong>Ocean,</strong> и получила одобрение от китайских надзорных органов, подтверждающих ее особенности и дизайн.</p> <p>Портфолио <strong>Seal,</strong> изначально представленное одним автомобилем, было расширено <strong>BYD</strong> за счет добавления нескольких вариантов, включая<strong> Seal EV,</strong> <strong>Seal DM-i PHEV, Seal U</strong> (известный за пределами Китая как Song Plus), а теперь и <strong>Seal 06.</strong> Документы на регистрацию <strong>Seal 06</strong> были официально поданы, и китайское Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) предоставило общественности доступ к информации о модели, включая визуализации и основные технические данные.</p> <p><strong>Seal 06 </strong>выделяется как пятиместный седан с габаритами 4830x1875x1495 мм и колесной базой 2790 мм, предлагая варианты веса в 1660 кг или 1775 кг в зависимости от комплектации, а также опцию монтажа крышного люка. Передняя часть седана отражает уникальный дизайнерский подход серии <strong>Ocean,</strong> отказавшись от привычных для <strong>Seal «бумеранг-форм»</strong> фар в пользу новой концепции <strong>«двойного L».</strong> Задняя часть напоминает <strong>Seal DM-i,</strong> но отличается увеличенной на 130 мм длиной и на 110 мм более длинной колесной базой.</p> <p>Модель <strong>Seal</strong> 06 построена на гибридной архитектуре <strong>DM-i</strong> и доступна в двух вариациях с электромоторами мощностью 160 л.с. <strong>(TZ210XYB)</strong> и 215 л.с. <strong>(TZ210XYC),</strong> изготовленными на предприятии <strong>BYD</strong> в Хэфэй. Обе версии оснащены 1.5-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с., разработанным компанией, с максимальной скоростью, ограниченной до 180 км/ч. За энергопитание автомобиля отвечает аккумулятор <strong>Blade</strong> на основе литий-железо-фосфата <strong>(LFP),</strong> произведенный дочерней компанией <strong>BYD FinDreams,</strong> при этом точная емкость батареи пока не уточняется, пишет <a href="https://speedme.ru/posts/id-62607-seal-06-ot-byd-novyj-igrok-na-rynke-gibridnyh-sedanov-v-kitae" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU</a>.</p> <p>В дополнение, <strong>BYD</strong> анонсировала в ноябре создание новой серии <strong>Sea Lion,</strong> фокусирующейся на <strong>SUV,</strong> которая в 2024 году представит три новых модели, включая <strong>Sea Lion 06</strong> <strong>SUV. Seal 06</strong>, таким образом, станет важным элементом в ассортименте компании вместе с<strong> BYD Seal и Seal DM-i.</strong></p>