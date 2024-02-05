Санкции США возродили идею создания российско-турецкого банка

Власти России и Турции обсуждают создание российско-турецкого банка из-за проблем с платежами, возникших в связи с санкциями США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в банковском секторе Турции.

По словам собеседника РИА Новости, вариант с созданием совместного банка обсуждался ранее и обсуждается снова. В обсуждениях участвуют разные ведомства России и Турции.

«Это один из пунктов. Но пока какой-либо конкретики вокруг этого вопроса нет», - подчеркнул источник.

В декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий отключать иностранные банки от американской финансовой системы за нарушение санкций против России.

В январе СМИ сообщили, что турецкие банки начали отказываться от работы с российскими кредитными организациями. Сообщалось, что банки Турции разорвали корреспондентские отношения с большинством российских банков, а также приостановили обработку платежей.

К началу февраля некоторые турецкие банки закрыли счета российским компаниям и ужесточили требования к клиентам-физлицам. От новых клиентов требуют поддерживать на счетах высокие остатки средств.