Глава Wildberries высказалась о планах по вводу обязательной предоплаты

Глава онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук заявила об отсутствии у компании планов по вводу обязательной предоплаты для всех покупателей на своей площадке, передает РИА Новости.

Она напомнила о действии системы предоплаты в других странах. Бакальчук отметила, что «там товары точно отправляются со стопроцентной предоплатой».

По словам основателя маркетплейса, при появлении в регионе локального склада ситуация меняется.

Ранее Бакальчук заявила в беседе с РИА Новости, что около 3-4 раз в день заказывает различную продукцию на маркетплейсе. Она подчеркнула, что рано или поздно все сотрудники компании становятся пользователями площадки.