СМИ: в городах-миллионниках России выросло число кофеен

В крупных городах России в 2023 году увеличилось число кофеен, сообщает газета "Коммерсантъ" ("Ъ"). Так, в городах-миллионниках кофеен в прошлом году стало на 10% больше. Их число достигло 15,4 тыс.

В частности, в Москве число точек по приготовлению кофе выросло на 11,38% до 5,96 тыс., в Санкт-Петербурге - на 10,51%, до 2,96 тыс. Самые большие темпы прироста наблюдались в Краснодаре, Екатеринбурге и Волгограде, самые маленькие - в Челябинске и Воронеже. В Казани число кофеен осталось прежним. Единственным крупным городом России, где число кофеен в прошлом году сократилось, стал Нижний Новгород.

Эксперты считают, что такой рост обусловлен отложенным накопительным эффектом. Кроме того, увеличение произошло за счет развития внутреннего туризма и возврата массовых мероприятий в городские пространства после пандемии. Также сыграло свою роль увеличение россиянами потребления горячего кофе. Аналитики отметили, что из-за возросших затрат на запуск заведений и роста популярности кофе навынос стали развиваться точки малого формата, что и в дальнейшем позволит сохранить тенденцию к открытию новых кофеен.