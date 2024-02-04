"Газпром" вновь установил рекорд поставок газа в Китай

"Газпром" 3 февраля установил новый, пятый с начала года исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай, сообщила компания.

"Поставка по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства компании", - говорится в сообщении.

Ранее в 2024 году четыре рекорда были установлены в январе (после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года).

Кроме того, "Газпром" сообщал, что в 2023 году увеличил поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в 1,5 раза, до 22,7 млрд куб. м, что также на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств.

Выход газопровода "Сила Сибири" на проектную мощность в 38 млрд куб. м ожидается в 2025 году. При этом в ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в КНР по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал глава "Газпрома" Алексей Миллер.