Основатель Wildberries рассказала о своих покупках на маркетплейсе

Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что совершает несколько покупок в день в своем маркетплейсе. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, рано или поздно все сотрудники Wildberries становятся покупателями. Одна девушка, работающая в HR, попросила заблокировать ей доступ к покупкам, пока она выплачивает ипотеку.

«Я сама постоянно покупаю, то есть за день раза три-четыре точно заказываю», — рассказала Бакальчук.