В России упростят допуск транспортных компаний к международным автоперевозкам

В России сократится срок оформления доступа отечественных транспортных компаний к международным автоперевозкам. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте правительства РФ.

© Газета.Ru

«Решение даст возможность снизить издержки бизнеса и увеличить объемы внешней торговли», — отмечается в сообщении.

С 1 сентября 2024 года процесс будет занимать не более 5 рабочих дней. Ранее на оформление доступа уходило до 20 рабочих дней. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме того, сократится количество документов, необходимых для получения разрешения на международные автоперевозки. Начиная с осени российским транспортным компаниям потребуется предоставить в Ространснадзор от одного до трех документов в зависимости от требований к типу перевозимых грузов.