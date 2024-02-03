Societe Generale планирует сократить 900 рабочих мест во Франции

Руководство одного из крупнейших французских банков Societe General, штаб-квартира которого расположена в деловом квартале Дефанс парижского пригорода Нантер, планирует сократить 900 рабочих мест во Франции. Об этом сообщила газета Les Echos со ссылкой на источник.

Отмечается, что эта мера затронет сотрудников центрального аппарата банка, в частности специалистов по информационным технологиям. Уведомить работников о предстоящих сокращениях администрация банка намерена 5 февраля. Комментарий Societe General изданию получить не удалось.

Les Echos уточняет, что генеральный директор банка Славомир Крупа в сентябре 2023 года заявил о желании оптимизировать расходы на информационные технологии и упростить организационную структуру этого финансового учреждения.