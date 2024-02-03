Владелица Wildberries рассказала, сколько контрафакта на платформе

Объем контрафакта на Wildberries составляет «проценты или даже доли процента», идет работа над дальнейшим сокращением. Об этом заявила основательница компании Татьяна Бакальчук, передает РИА Новости.

В интервью Бакальчук ответила на вопрос: сколько сейчас контрафактной продукции на площадке?

«Думаю, что речь идет про какие-то незначительные проценты или даже доли процента», — сказала Бакальчук.

По ее словам, компания работает «над дальнейшей минимизацией». В частности, тестируется система «Цифровой арбитраж». При каких либо подозрениях правообладатели могут напрямую контактировать с продавцами и запрашивать документацию. Если продавец не докажет легальность документами, его товары снимут с платформы.