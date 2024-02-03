Тайвань включил в санкционный список российскую компанию I Machine Technology

Экономическое ведомство Тайваня включило российскую компанию I Machine Technology в санкционный список за предполагаемые поставки тайваньских станков в РФ. Об этом сообщило Управление международной торговли Тайваня.

Эта мера запрещает тайваньским предприятиям осуществлять сделки с российской компанией. В настоящее время в санкционном списке Тайваня за сотрудничество с Россией находятся 1,9 тыс. фигурантов.

Как указывается в заявлении, Тайвань будет противодействовать использованию тайваньской высокотехнологичной продукции предприятиями российского военно-промышленного комплекса.

Весной 2022 года власти Тайваня присоединились к экономическим санкциям против России. В апреле 2022 года остров впервые ограничил экспорт в РФ 57 видов высокотехнологичных товаров и технологий двойного назначения, включая полупроводники, аэрокосмические и компьютерные технологии, лазеры, датчики и другие товары. В мае того же года аналогичные ограничения были введены в отношении экспортных поставок в Белоруссию. В январе 2023 года Тайвань расширил действующий список еще на 52 позиции, а с января 2024 года - еще на 45 видов товаров. Правительство РФ внесло Тайвань в перечень недружественных России государств и территорий.