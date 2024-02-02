Турецкий строительный подрядчик уходит из России

«Ronesans прекратила свою деятельность в России и теперь сосредоточилась на амбициозной стратегии роста по всему миру. Компания стремится инвестировать в новые рынки и отрасли и использовать свой обширный опыт в сфере здравоохранения, энергетического перехода и коммерческого строительства», — говорится в заявлении.