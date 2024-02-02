Принадлежащий РФ земельный участок в Лондоне арестовали по делу ЮКОСа

Компания GML Limited, объединяющая бывших акционеров ЮКОСа, распространила сообщение об аресте находящегося в российской собственности земельного участка в престижном лондонском районе Кенсингтон. Как утверждает истец, соответствующий ордер был выдан по его требованию Высоким судом Лондона.

Глава компании Тим Осборн заявил, что это первый случай, когда в Англии арестована принадлежащая России недвижимость. Он также выразил готовность добиваться ареста "российских государственных активов по всему миру".

Указывается, что арестованный земельный участок расположен примерно в 2 км от посольства РФ. Согласно версии GML Limited, он был приобретен Россией в 2006 году за £8 млн ($10,1 млн).

Новое слушание по затяжному спору между РФ и GML Limited в Великобритании назначено на 12 апреля. На нем российская сторона сможет оспорить решение Высокого суда Лондона. В ноябре он обязал ее покрыть судебные издержки GML Limited в размере £960 тыс. ($1,21 млн). Это не было сделано в четырехнедельный срок, после чего GML Limited и потребовала арестовать принадлежащий РФ участок.