Китайские банки резко снизили рост активов в России

Активы «Бэнк оф Чайка» (принадлежит Bank of China) выросли всего на 28 процентов, в то время в 2022-м рост составлял 293 процента, «АйСиБиСи» (Industrial and Commercial Bank of China) — на 76 процентов (128 процентов). У «Чайна констракшн банк» (China Construction Bank) рост практически остановился, составив всего 3 процента (195 процентов в 2022 году), а «Чайнасельхозбанк» (Agricultural Bank of China) закончил год с результатом 12,5 процента (35,6 процента).