Стало известно, сколько Цукерберг заработает за год на дивидендах Meta*

Доход главы и основателя Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга от дивидендных выплат компании в 2024 году может составить около $700 млн, подсчитали в Bloomberg.

Начиная с марта, компания станет выплачивать ежеквартальные дивиденды в размере 50 центов на бумагу по обыкновенным акциям классов A и B. Цукербергу принадлежит около 350 млн акций Meta. Таким образом, каждые три месяца основатель корпорации будет получать около $175 млн до уплаты налогов в виде квартального платежа.

Решение Meta платить дивиденды посылает положительный сигнал о взгляде компании на свой потенциал роста, отмечают аналитики Bloomberg. Часто быстрорастущие технологические компании избегают дивидендов в пользу использования прибыли для разработки новых продуктов или совершения дорогостоящих приобретений, пояснили они.

После того, как Meta в 2023 году уволила около 21 тыс. человек и сузила свои приоритеты, акции компании выросли почти в три раза. Дивиденды и дополнительные 50 миллиардов долларов в виде обратного выкупа акций должны позитивно сказаться на настроениях инвесторов, резюмировали эксперты рынка.