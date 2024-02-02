$90.23+0.5697.40+0.29
Почта

Мосбиржа с 7 февраля начнет расчет пяти новых индексов долгового рынка

Московская биржа с 7 февраля 2024 года запустит расчет пяти новых индексов долгового рынка, следует из сообщения торговой площадки. В список новых индексных продуктов вошли:

Мосбиржа с 7 февраля начнет расчет пяти новых индексов долгового рынка
© РИА Новости
  • Индекс замещающих облигаций. В него входит выпуск российских облигаций, а также замещающий облигаций. Он будет рассчитываться как в рублях, так и в долларах США.
  • Индекс флоатеров ОФЗ. В его расчет входят выпуски ОФЗ-ПК, которые были размещены не раньше 2019 года. «Ставка купонного дохода по данным выпускам определяется исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней», — поясняется в сообщении биржи.
  • Индекс ОФЗ-ПД сроком от семи лет. Этот индекс рассчитывается как дополнение к индексам ОФЗ-ПД, которые были сегментированы по дюрации или же с использованием аналогичных методик.
  • Индекс облигаций сектора устойчивого развития, в который входят зеленые и социальные облигации, а также облигации из сектора устойчивого развития.
  • Индекс облигаций с переменным купоном. Этот индекс включает в себя выпуски ОФЗ-ПК и выпуски корпоративных облигаций, у которых ставки купонных платежей определяются за счет ставки RUONIA или ключевой ставки Банка России.

Новые бенчмарки могут использоваться для создания новых инвестиционных и аналитических продуктов, а также позволят детальнее изучать динамику цен в разных отраслях экономики, следует из комментария директора по развитию индексных продуктов Московской биржи Сергея Голованева.

Ранее Мосбиржа уже запускала расчет и публикацию новых индикаторов – композитных индексов бриллиантового набора и индексов инвестиционных бриллиантов. Индикаторы рассчитываются на основании данных о суммарной стоимости групп бриллиантов.

Компании
Сергей Голованев
Банк России
Московская биржа