Мосбиржа с 7 февраля начнет расчет пяти новых индексов долгового рынка
Московская биржа с 7 февраля 2024 года запустит расчет пяти новых индексов долгового рынка, следует из сообщения торговой площадки. В список новых индексных продуктов вошли:
- Индекс замещающих облигаций. В него входит выпуск российских облигаций, а также замещающий облигаций. Он будет рассчитываться как в рублях, так и в долларах США.
- Индекс флоатеров ОФЗ. В его расчет входят выпуски ОФЗ-ПК, которые были размещены не раньше 2019 года. «Ставка купонного дохода по данным выпускам определяется исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней», — поясняется в сообщении биржи.
- Индекс ОФЗ-ПД сроком от семи лет. Этот индекс рассчитывается как дополнение к индексам ОФЗ-ПД, которые были сегментированы по дюрации или же с использованием аналогичных методик.
- Индекс облигаций сектора устойчивого развития, в который входят зеленые и социальные облигации, а также облигации из сектора устойчивого развития.
- Индекс облигаций с переменным купоном. Этот индекс включает в себя выпуски ОФЗ-ПК и выпуски корпоративных облигаций, у которых ставки купонных платежей определяются за счет ставки RUONIA или ключевой ставки Банка России.
Новые бенчмарки могут использоваться для создания новых инвестиционных и аналитических продуктов, а также позволят детальнее изучать динамику цен в разных отраслях экономики, следует из комментария директора по развитию индексных продуктов Московской биржи Сергея Голованева.
Ранее Мосбиржа уже запускала расчет и публикацию новых индикаторов – композитных индексов бриллиантового набора и индексов инвестиционных бриллиантов. Индикаторы рассчитываются на основании данных о суммарной стоимости групп бриллиантов.