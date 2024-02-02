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"Северсталь" выплатила 5,91 млрд рублей по налогу на сверхприбыль

"Северсталь" заплатила 5,91 млрд рублей по налогу на сверхприбыль (windfall tax), следует из отчета компании по МСФО за 2023 год.

«Северсталь» выплатила 5,91 млрд рублей по налогу на сверхприбыль
© ТАСС

Ранее в компании сообщали, что "Северсталь"планирует выплатить налог на сверхприбыль досрочно, чтобы получить дисконт по выплате.

Для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей, был введен так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом его сумму можно было снизить вдвое, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Ранее сообщалось, что поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей, они имеют разовый характер.

В конце января Минфин РФ сообщил о том, что федеральный бюджет РФ получил 318,8 млрд рублей от налога на сверхприбыль.

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