Назван самый дорогой бренд в мире
Цена бренда Apple продемонстрировала рост за год на 74%, до $516,6 млрд. Это сделало марку самой дорогой в мире, следует из результатов ежегодного исследования Brand Finance Global 500.
В отчете говорится, что бренду Apple удалось сохранить свою позицию доминирующего игрока на рынке смартфонов премиум-класса с долей 71%. На второй строчке расположился бренд Microsoft с ростом почти в 78% (цена увеличилась до $340,4 млрд), на третьей — Google (+18,5%, до $333,4 млрд).
Отмечается, что стоимость бренда Amazon повысилась лишь на 3,2%, до $308,9 млрд. В список также попали Samsung и Walmart — цена первой компании упала на 0,3%, до $99,4 млрд, второй — на 15%, до $96,8 млрд.
В топ-500 входит 201 бренд США.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Microsoft обогнала Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире впервые с ноября 2021 года. По его данным, на торгах на бирже NASDAQ в январе акции Microsoft выросли на 2%. Таким образом рыночная стоимость компании достигла 2,903 триллиона долларов. Одновременно с этим акции Apple упали на 0,9%. Рыночная стоимость компании составила 2,871 триллиона долларов.