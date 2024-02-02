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Банки начали в тестовом режиме выпускать карты для иностранных туристов

Российские банки начали в тестовом режиме выпускать платежные карты для иностранных туристов. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

Банки РФ начали в тестовом режиме выпускать карты для иностранцев
© ТАСС

"Банки начинают формировать финансовый продукт для иностранцев и уже делают первые тестовые, пилотные запуски карты туриста", - сказал он.

Ранее о возможном появлении в России платежных карт для безналичных расчетов иностранцев сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Летом 2023 года был принят закон, который позволяет российским банкам удаленно открывать счета иностранцам.

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Никита Кондратьев
Дмитрий Чернышенко
Минэкономразвития