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Нехватка работников в российской промышленности достигла максимума

Кадровый голод на промышленных предприятиях России в январе 2024 года достиг максимального в истории результата. Об этом свидетельствуют данные лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики (ИЭП) имени Егора Гайдара, на которые ссылается «Коммерсантъ».

Нехватка работников в российской промышленности достигла максимума
© РИА Новости

Нехватку сотрудников как основную причину ограничения промышленного роста указали 53 участников опроса, чего не случалось за 30 лет проведения исследований. Вторым по значимости фактором стала «неопределенность ситуации и ее перспектив» (42 процента), однако ее влияние снижается.

В тройку также вошла слабость внутреннего спроса (40 процентов). О таких сложностях, как слабый рубль, недостаточный экспортный рост и нехватка оборудования, говорят теперь менее 30 процентов респондентов.

Решать проблему с кадрами предприятия собираются за счет повышения зарплат, о чем сообщили 80 процентов опрошенных. Компании, которым важны рабочие, с помощью роста зарплат хотят удержать уже занятых сотрудников, а не искать новых.

Также в промышленности распространена практика переобучения рабочих и поиска новых среди выпускников средних специальных заведений. О последнем способе рассказали 73 процента респондентов.

Меньше предприятий хотели бы привлекать персонал из других регионов и переселять их ближе к месту работы, причем этот вариант теперь обходит вахтовый наем. О найме трудовых мигрантов из Средней и Юго-Восточной Азии пока задумываются немногие — 16 и 11 процентов соответственно.

Проведенный ранее ежеквартальный замер ИЭП показал, что доля предприятий с недостаточной численностью сотрудников достигла 47 процентов. Это рекордное значение, причем предыдущий рекорд был установлен в июле 2023 года (45 процентов).

Нынешнее исследование стало последним для ИЭП. Глава лаборатории Сергей Цухло сообщил накануне, что она ликвидирована с 1 февраля, а персонал уволен. Вместе с тем он уточнил, что опросы, скорее всего, продолжатся под новым брендом. В пресс-службе ИЭП подтвердили информацию, но причины ликвидации лаборатории не назвали.

Компании
Сергей Цухло
Егор Гайдар
Коммерсант