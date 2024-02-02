"Автотор" рассказал, когда начнет серийное производство собственных электрокаров

Калининградский завод "Автотор" планирует начать серийное производство электрокаров собственной разработки в 2025 году, а первые экземпляры будут представлены уже в нынешнем. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу совета директоров автохолдинга Валерия Горбунова.

По его словам, работа над созданием собственного электромобиля идет в графике. Предполагается высокая степень локализации (90%).

Горбунов также добавил, что собственная разработка компании - двух- и четырехместные компактные электромобили.

В прошлом году "Автотор" произвел 38 тысяч автомобилей китайских брендов. Напомним, сейчас калининградское предприятие сотрудничает с марками Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.