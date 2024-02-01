Bloomberg: партия российской нефти попала в США

Партия российской нефти в объеме 10 тыс. баррелей была ввезена в США в ноябре 2023 года через терминалы на Багамах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Управления энергетической информации США (EIA). Газета.Ru

Отмечается, что сырая нефть из России попала на Багамские острова до 8 марта 2022 года, когда из-за начала боевых действий на Украине Вашингтон объявил о введении эмбарго. Спустя полтора года ее смешали с другой партией нефти и отправили на предприятие в США. Lenta.ru