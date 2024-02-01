ЦБ попросили обязать банки использовать короткие телефонные номера

"Статьей 24.1 федерального закона "О банках и банковской деятельности" предусмотрено утверждение стандартов деятельности кредитных организаций, что входит в полномочия Банка России. В связи с изложенным предлагаем установить в соответствующих стандартах использование кредитными организациями для телефонной связи со своими вкладчиками и потенциальными клиентами исключительно единого многоканального номера, состоящего не более чем из 3-5 цифр", - указал Ткачев в обращении.