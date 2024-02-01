Lamoda открыла первый магазин спортивной одежды

В пресс-службе онлайн-платформы Lamoda объявили об открытии в Санкт-Петербурге первого магазина новой сети спортивных товаров Lamoda Sport. Ассортимент включает в себя продукцию марок Adidas, Puma, Reebok, передает ТАСС.

Уточняется, что в торговой точке также будут представлены эксклюзивные модели. По словам управляющего директора розничного бизнеса Lamoda, компания старается использовать опыт в онлайн-торговле и преимущества офлайн-инструментов.

О планах онлайн-ретейлера открыть сеть офлайн-магазинов спортивных товаров стало известно летом прошлого года. Отмечалось, что некоторые торговые точки будут находиться там, где ранее располагались магазины Adidas.

В 2019 году Lamoda открыла в одном из столичных торговых центров магазин в формате аутлет. В нем осуществлялись продажи старых коллекций с большим дисконтом. Однако некоторое время спустя руководство компании приняло решение о закрытии проекта.