Турецкие банки начали закрывать счета российским клиентам

Турецкие банки начали закрывать российским компаниям счета, а также ужесточать условия к физлицам для заведения карты. Об этом рассказали бизнесмены, ведущие торговлю в Турцией.

«Некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку. В начале года бизнес уже жаловался на приостановку платежей между Россией и Турцией. На данный момент расчеты все еще заморожены», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей деловых объединений.

По словам бизнесменов, политика турецких банков начала ужесточаться после 22 декабря 2023 года. Тогда президент США Джо Байден ввел ограничения против международных финансовых структур, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с ОПК РФ.