Израильский разработчик гаджетов продал активы в России

«IT-холдинг „Ланит“ выкупил российские активы израильского производителя портативной электроники и разработчика софта для нее, компании Elari. Мы рады передать бизнес Elari в России в хорошие руки, чтобы сотни тысяч пользователей гаджетов могли получать новые продукты и достойную поддержку», — передает газета « Известия » слова Закса.

По данным издания, сумма сделки составляет около 500 млн долларов. Основным активом Elari в России являются права на софт для умных часов.

В группу Elari входят компании в Израиле, Латвии, Индии, на Кипре и в России. Компания была создана Заксом в 2012 году. Она занимается разработкой приложений, а также продажей умных часов и другой электронной техники.