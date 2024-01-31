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В S7 объяснили участившиеся инциденты с помпажем двигателей Boeing

Авиакомпания S7 Airlines объяснила, что участившиеся в последнее время случаи помпажа двигателей Boeing связаны неправильной обработкой самолетов против льда. Об этом сообщил РБК.

В S7 объяснили участившиеся инциденты с помпажем двигателей Boeing
© Lenta.ru

Неустойчивая работа двигателей была связана тем, что во время противообледенительной обработки воздушных судов частицы жидкости попадали на лопатки компрессора двигателя.

«Эффект загрязнения носит накопительный характер», — уточнили в S7.

Также жидкость могла проникать во включенные двигатели с асфальтированной поверхности аэродромов. По словам специалистов, этому особенно подвержены Boeing 737-800, двигатели которых расположены ниже, чем у других лайнеров. При этом во всех инцидентах сами двигатели были исправны.

Из-за неполадок с самолетами глава Росавиации Дмитрий Ядров провел совещание с руководством S7. Перевозчику рекомендовали больше не обрабатывать самолеты от льда с включенными двигателями и чистить турбины чаще.

За последние дни января сообщалось о трех случаях помпажа двигателей лайнеров S7.

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