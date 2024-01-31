Долги «Почты России» уменьшились по итогам 2023 года

По словам руководителя, улучшить показатели «Почта России» удалось за счет работы ранее закрытых отделений и реализации программы «ремонта и модернизации». Волков подтвердил, что работа над планом по оптимизации работы компании продолжается. Ожидается, что соответствующую стратегию представят до конца марта этого года.

В 2022 году «Почта России» получила убыток в размере 30,4 миллиарда рублей. Общий размер ее долга на тот момент составлял 153,3 миллиарда рублей. В самой «Почте России» утверждали, что для закрытия потребностей ей необходима докапитализация в объеме 20-30 миллиардов рублей. Сделать это предлагалось в том числе за счет выдачи льготных кредитов из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Также обсуждалась идея о введении инфраструктурного платежа с маркетплейсов в пользу «Почты России». Оба этих проекта не нашли поддержки в правительстве страны.