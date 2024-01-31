В РФ более 30 компаний подключились к эксперименту маркировки кормов для животных

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. К эксперименту маркировки кормов для домашних животных в РФ уже присоединились 35 участников - это производители, импортеры, отраслевые союзы и розница. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак").

"В эксперимент по маркировке кормов для животных включилось уже 35 участников, а в эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов - 25. Среди них отраслевые союзы, производители, импортеры и розница", - говорится в сообщении.

ЦРПТ и "Союз предприятий зообизнеса", объединяющий основных участников рынка, будут сотрудничать при проведении экспериментов по маркировке кормов и ветпрепаратов. Соответствующее соглашение подписано, рассказали в центре. Гендиректор союза Татьяна Колчанова отметила, что объединение будет оказывать экспертную поддержку ЦРПТ. "За многие годы существования союза мы наработали огромный опыт и экспертизу в данных отраслях и готовы делиться ими с оператором. Важно, чтобы маркировка стала драйвером развития отрасли, а все нюансы были устранены на этапе эксперимента", - сказала Колчанова, слова которой приводят в центре.

Часть входящих в союз компаний уже направили заявки, чтобы принять участие в эксперименте. Они будут тестировать нанесение маркировки непосредственно на производственных линиях. Это позволит протестировать нанесение кодов на разные типы упаковки, а полученный опыт ляжет в основу обязательных требований. "Эксперимент не отразится на ценах на товары - на этом этапе все расходы мы берем на себя. Не скажется на ценах и обязательная маркировка - ни в одной из 16 товарных категорий этого не произошло", - подчеркнул заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.