Дочь австрийского миллиардера отдаст согражданам $25 млн наследства

Дочь австрийского миллиардера и основателя BASF Марлен Энгельхорн отдаст согражданам $25 млн из наследства, доставшегося ей от бабушки. Об этом пишет The Guardian.

Свое решение женщина связала с тем, что считает несправедливым освобождение от налогов на наследство обеспеченных людей в условиях, когда некоторые люди работают свыше 40 часов в неделю и платят налоги. Распределение своих средств женщина намерена поручить специальному совету, который должен отобрать для получения средств 50 австрийцев таким образом, чтобы получившаяся выборка оказалась репрезентативной.