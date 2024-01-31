Продавцы Wildberries пожаловались на низкий процент компенсации от маркетплейса после пожара на складе в Шушарах. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам владелицы магазина «Мам, купи» Дарьи Зарыковской, во время инцидента она лишилась продукции на сумму 1,3 миллиона рублей. Представители Wildberries пообещали женщине компенсацию еще 15 января, но в итоге ее компания получила только небольшую часть суммы.

«Сегодня мы увидели в личном кабинете информацию об отрицательном удержании в размере 30 тысяч рублей. Это менее трех процентов от той суммы, которая, как мы считаем, сгорела на складе», — поделилась Зарыковская.

При этом, по словам предпринимательницы, Wildberries не дает вывести эту сумму. Маркетплейс не называет точные сроки, когда компания сможет получить эти деньги.

Зарыковская добавила, что другие продавцы также получили только небольшую часть компенсации. Владелица «Мам, купи» готовит досудебную претензию.